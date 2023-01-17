Зеленський: росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні проти України. Тому Києву потрібні нові постачання озброєнь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.
"Те, що сталося в Дніпрі, те, що росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні, те, що характер бойових дій на фронті потребує нових рішень в оборонному постачанні, – усе це тільки підкреслює, як важливо координувати наші зусилля – усіх учасників коаліції захисту України та свободи. І пришвидшувати ухвалення рішень", - заявив він.
Президент наголосив, що сьогодні добрий приклад подала Велика Британія.
"Оголошено про новий пакет оборонної допомоги - те, що треба. Танки, інша бронетехніка, артилерія. Те, що ми обговорювали з паном прем’єр-міністром Ріші Сунаком. Я дякую тобі, Ріші, дякую кожному британцю за відчутну та своєчасну підтримку", - додав Зеленський.
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