Макрон знов заговорив про необхідність діалогу з рф

Франція підтримує український народ у його боротьбі проти російської агресії. Втім, необхідність у "підтримці діалогу" з рф все ще існує.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона в інтерв'ю іспанському виданню El Pais.
Зокрема, Макрон, який неодноразово виступив за розмову з путіним розповів, коли останній раз зідзвонювався з диктатором.
За його словами, сторони не проводили розмов останніми тижнями, але підтримували зв'язок до і після повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Також французький президент знову спробував виправдатися за свої слова про те, що "не потрібно принижувати росіян".
"Міста не змінюються і географія не змінюється. Ви можете боротися з лідерами, ідеями, проектами. Ми робимо це рішуче, без двозначності. Але потім, у довгій історії з містами-сусідами, необхідно знати як знайти шляхи та засоби для розбудови миру. Це станеться свого часу. І я говорив це тоді, коли всі про це забували, повторюючи, що: "Треба поставити росію на коліна тощо". Це все. Жестами і вчинками я показав, що сьогодні Франція понад усе стоїть поруч з українським опором, військовою підтримкою та санкціями. Тому немає ніякої двозначності, але ми завжди повинні зберігати здатність до діалогу", - заявив Макрон.
Нагадаємо, раніше Макрон неодноразово заявляв про те, що росії нібито будуть потрібні "гарантії безпеки" після завершення війни проти України.
Після цього на французького лідера повалився шквал критики. І це ще не все, оскільки ще раніше він виступав за те, що росію нібито "не потрібно принижувати зараз", щоб після завершення війни можна було "вивести її з ізоляції".
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