У Міноборони інформацію про закупівлю продовольства за завищеними цінами назвали маніпулятивною

У Міністерстві оборони України назвали маніпулятивною інформацію про закупівлю продовольства за завищеними цінами, проте проведуть перевірку.
Пресслужба відомства повідомила в Фейсбук, що "відомості про зміст закупівель послуг харчування, поширених у публічному просторі, поширюються з ознаками умисних маніпуляцій і вводять в оману".
Міністр оборони Олексій Резніков, за інформацією пресслужби, 21 січня звернувся до голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича.
Резніков попросив депутата невідкладно провести засідання та заслухати інформацію про порядок, обставини та результати закупівлі послуг харчування військовослужбовців на 2023 рік за участю представників НАБУ та ДБР.
У Міноброни зазначили, що готують матеріали до Служби безпеки - очікують розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоди інтересам оборони в особливий період, зокрема буде проведена внутрішня перевірка "щодо процесу та результатів закупівель послуг харчування".
"Детальніша інформація з цього приводу буде оприлюднена за підсумками відповідного засідання Комітету, орієнтовно - у понеділок", повідомило в Міноборони.
Раніше в публікації ZN.UA повідомлялося, що за угодою Міністерства оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях, в угоді на 13,16 млрд грн було завищення цін на закупівлі в 2-3 рази.
У п'ятницю повідомлялося, що керівництво Міноборони викликають на засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а Державна аудиторська служба України проводить перевірку військового відомства.
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