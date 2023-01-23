Наєв: ЗСУ формує нові військові підрозділи, які отримають озброєння країн-членів НАТО

У Збройних Силах України формуються нові військові підрозділи і частини, які отримають на озброєння бойову техніку й системи вогневого ураження країн-членів НАТО.

Про це в коментарі CNN повідомив командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв, передає Укрінформ.

«Нам потрібна велика кількість західних танків. Вони набагато кращі за радянські зразки і можуть допомогти нам просунутися на полі бою. Ми створюємо нові військові частини, і наші подальші дії залежатимуть від їхньої боєздатності. Тому допомога Заходу вкрай важлива», - сказав Наєв.

Він зауважив, що найефективнішим є формування окремих підрозділів, озброєних новою бойовою технікою, підготовка їхнього особового складу й подальша інтеграція до складу діючих з’єднань ЗСУ.

«Увесь підрозділ має бути оснащений однаковими бойовими машинами, тому потрібен цілий батальйон, оснащений (бойовими машинами піхоти – ред.) «Бредлі», якщо ми їх отримаємо, або (танками – ред.) «Леопард», - сказав Наєв.