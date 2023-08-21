Наєв розповів про зміцнення державного кордону на Волинському напрямку

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що на Волинському напрямку продовжуються заходи зі зміцнення української охорони та оборони державного кордону.
Про це повідомляє пресслужба командування.
Зазначається, що на кордоні збільшено кількість прикордонних нарядів; організовано моніторинг ситуації по той бік державного кордону; посилено бойову службу та ведення розвідки.
"Для ворога підготовлено все, що буде нищити його й не допускати його проходу вглиб нашої території. Ми вживаємо адекватних заходів щодо підсилення охорони та оборони державного кордону", - зазначив Наєв.
Він додав, що передбачено збільшення сил у разі зростання загрози. Водночас ситуація наразі оцінюється як стабільна та контрольована.
"Безпосередньо я перебуваю в активному спілкуванні з командувачем оперативного командування Збройних Сил Республіки Польща генералом Томашом Піатровські. Ми часто зустрічаємося, проводимо телефонні розмови, обмінюємося інформацією стосовно того, що робить Польща та інші країни НАТО зі зміцнення своїх кордонів", - розповів генерал.
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