Місії МАГАТЕ розпочали роботу на всіх АЕС в Україні

Постійні місії Міжнародного агентства з атомної енергії розпочали свою роботу на всіх атомних електростанціях в Україні, пише ІС.

«Упродовж минулого тижня на вітчизняні атомні об’єкти прибули представники Міжнародного агентства з атомної енергії. Зараз фахівці почали роботу на ХАЕС, відтак тепер постійні місії працюватимуть на Рівненській, Чорнобильській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС», — йдеться у повідомленні НАЕК «Енергоатом».

Завданням місій є збереження ядерної та радіаційної безпеки атомних об’єктів України у час, коли росія вчиняє справжній ядерний тероризм.

В компанії нагадали, що експерти працюватимуть на станціях у відповідь на офіційний запит уряду України.

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС місія МАГАТЕ працює з вересня 2022 року.