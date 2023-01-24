Місії МАГАТЕ розпочали роботу на всіх АЕС в Україні

Постійні місії Міжнародного агентства з атомної енергії розпочали свою роботу на всіх атомних електростанціях в Україні, пише ІС.
«Упродовж минулого тижня на вітчизняні атомні об’єкти прибули представники Міжнародного агентства з атомної енергії. Зараз фахівці почали роботу на ХАЕС, відтак тепер постійні місії працюватимуть на Рівненській, Чорнобильській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС», — йдеться у повідомленні НАЕК «Енергоатом».
Завданням місій є збереження ядерної та радіаційної безпеки атомних об’єктів України у час, коли росія вчиняє справжній ядерний тероризм.
В компанії нагадали, що експерти працюватимуть на станціях у відповідь на офіційний запит уряду України.
На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС місія МАГАТЕ працює з вересня 2022 року.
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