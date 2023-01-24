Зеленський запросив американський бізнес співпрацювати з Україною в усіх галузях

Завдяки хоробрості українських солдатів, які стримують окупантів, і завдяки лідерству США, які об'єднали світ для захисту свободи, Україна бачить, як перемогти в битві із росією. А після завершення війни так само разом зможемо почати складну роботу з відбудови України і американський бізнес може стати тим локомотивом, який знову витягне вперед глобальне економічне зростання.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до учасників зустрічі Національної асоціації торгово-промислових палат штатів, передає пресслужба глави держави, передає ТСН.

Президент констатував, що на всій території України, яку тимчасово окупували російські війська, панує грабунок. Усе, що окупанти не знищують, вони крадуть і вивозять до Росії.

"росіяни крадуть зерно й сільськогосподарську техніку в українських фермерів. Окупанти розбирають фабрики й вивозять обладнання в росію. Грабують склади, магазини й помешкання людей. І крадуть людей – вони розглядають людей саме як ресурс. Близько 2 мільйонів українців силою вивезені в росію – депортовані. Той факт, що росія спробувала вкрасти частину нашої землі, оголосивши про незаконну анексію, – це фіналізація їхньої хижацької політики. Ось чому ми так потребуємо підтримки зараз", - сказав Зеленський.

Він додав, що в Україні захищають, не лише незалежність і не лише міжнародний порядок.

"Ми захищаємо свободу та власність, право кожного на свою мрію та обов’язок кожного жити за законом, право кожної родини на безпеку та щастя кожної родини бути частиною своєї громади. Все це не може бути подаровано. Все це можна тільки вибороти", - сказав глава держави.

Український лідер додав, що для того, щоб перемогти, "ми повинні зберігати всю нашу завзятість і нашу силу".

"Глобальна свобода давно має дефіцит глобальних перемог. Україна разом з Америкою, разом із нашими партнерами цей дефіцит задовольняє. Тільки йти цим шляхом треба разом – до перемоги.

А коли ми зможемо завершити цю війну, вигнавши окупантів, так само разом зможемо почати складну роботу з відбудови України – наших міст, нашої економіки, нашої інфраструктури. Уже зрозуміло, що це буде найбільший економічний проект нашого часу у Європі. Уже зрозуміло, що американський бізнес може стати тим локомотивом, який знову витягне вперед глобальне економічне зростання", - зазначив Зеленський.

За його словами, Україна вже змогли привернути увагу і розпочати співпрацю із такими гігантами міжнародного фінансового та інвестиційного світу, як BlackRock, J.P. Morgan і Goldman Sachs.

"Частиною нашого українського шляху вже стали такі бренди, як Starlink чи Westinghouse. Ваші блискучі оборонні системи, як-от HIMARS чи Bradley, уже поєднують нашу історію свободи з вашими підприємствами. Чекаємо на Patriot. Придивляємося до Abrams. Тисячі таких прикладів можливі! І кожен може стати великим бізнесом, працюючи з Україною. В усіх галузях – від зброї й оборони до будівництва, від зв’язку до аграрного сектора, від транспорту до IT, від банків до медицини. Я вірю, що свобода завжди має перемагати. І я запрошую вже зараз працювати з нами", - сказав президент до учасників зустрічі Національної асоціації торгово-промислових палат штатів.