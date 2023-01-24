Войти
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Зеленський запросив американський бізнес співпрацювати з Україною в усіх галузях

138

Завдяки хоробрості українських солдатів, які стримують окупантів, і завдяки лідерству США, які об'єднали світ для захисту свободи, Україна бачить, як перемогти в битві із росією. А після завершення війни так само разом зможемо почати складну роботу з відбудови України і американський бізнес може стати тим локомотивом, який знову витягне вперед глобальне економічне зростання.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до учасників зустрічі Національної асоціації торгово-промислових палат штатів, передає пресслужба глави держави, передає ТСН.

Президент констатував, що на всій території України, яку тимчасово окупували російські війська, панує грабунок. Усе, що окупанти не знищують, вони крадуть і вивозять до Росії.

"росіяни крадуть зерно й сільськогосподарську техніку в українських фермерів. Окупанти розбирають фабрики й вивозять обладнання в росію. Грабують склади, магазини й помешкання людей. І крадуть людей – вони розглядають людей саме як ресурс. Близько 2 мільйонів українців силою вивезені в росію – депортовані. Той факт, що росія спробувала вкрасти частину нашої землі, оголосивши про незаконну анексію, – це фіналізація їхньої хижацької політики. Ось чому ми так потребуємо підтримки зараз", - сказав Зеленський.

Він додав, що в Україні захищають, не лише незалежність і не лише міжнародний порядок.

"Ми захищаємо свободу та власність, право кожного на свою мрію та обов’язок кожного жити за законом, право кожної родини на безпеку та щастя кожної родини бути частиною своєї громади. Все це не може бути подаровано. Все це можна тільки вибороти", - сказав глава держави.

Український лідер додав, що для того, щоб перемогти, "ми повинні зберігати всю нашу завзятість і нашу силу".

"Глобальна свобода давно має дефіцит глобальних перемог. Україна разом з Америкою, разом із нашими партнерами цей дефіцит задовольняє. Тільки йти цим шляхом треба разом – до перемоги.

А коли ми зможемо завершити цю війну, вигнавши окупантів, так само разом зможемо почати складну роботу з відбудови України – наших міст, нашої економіки, нашої інфраструктури. Уже зрозуміло, що це буде найбільший економічний проект нашого часу у Європі. Уже зрозуміло, що американський бізнес може стати тим локомотивом, який знову витягне вперед глобальне економічне зростання", - зазначив Зеленський.

За його словами, Україна вже змогли привернути увагу і розпочати співпрацю із такими гігантами міжнародного фінансового та інвестиційного світу, як BlackRock, J.P. Morgan і Goldman Sachs.

"Частиною нашого українського шляху вже стали такі бренди, як Starlink чи Westinghouse. Ваші блискучі оборонні системи, як-от HIMARS чи Bradley, уже поєднують нашу історію свободи з вашими підприємствами. Чекаємо на Patriot. Придивляємося до Abrams. Тисячі таких прикладів можливі! І кожен може стати великим бізнесом, працюючи з Україною. В усіх галузях – від зброї й оборони до будівництва, від зв’язку до аграрного сектора, від транспорту до IT, від банків до медицини. Я вірю, що свобода завжди має перемагати. І я запрошую вже зараз працювати з нами", - сказав президент до учасників зустрічі Національної асоціації торгово-промислових палат штатів.

Зеленський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 24 января 2023
Понедельник, 23 января 2023
Воскресенье, 22 января 2023
Суббота, 21 января 2023
Пятница, 20 января 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Абсолютна більшість українців впевнена в перемозі України у війні проти росії

Абсолютна більшість українців повністю впевнена в перемозі України у війні проти росії, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Щодо засад побудови якісної економіки України

Перед тим, як моделювати майбутню нашу економіку, треба визначити, на чому ґрунтувалися успіхи та невдачі економіки України в часи до повномасштабної війни
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023