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Гутцайт: Україна може відмовитися від виступу на Олімпіаді-2024 у Парижі

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Україна може бойкотувати літню Олімпіаду-2024 у Парижі через позицію Міжнародного олімпійського комітету (МОК) повернути до міжнародного спорту представників країн-агресорок рф і білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку президента Національного олімпійського комітету, міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта.

Гутцайт зазначив, що Україна продовжить звертатися до членів МОК, щоб завадити поверненню до міжнародного спорту представників двох країн, які стали агресорками у війні росії проти України.

"Частина міжнародних федерацій обурилася спробою МОК просувати повернення росіян та білорусів. Їхні лідери ігнорували запрошення на Олімпійський саміт і заявили про свою позицію на відповідних консультаціях МОК", - наголосив президент НОК.

Він зауважив, що така ситуація неприпустима і для нашої держави.

"Ми зверталися і звертатимемося до всіх міжнародних організацій, які можуть вплинути на ситуацію та до думки яких можуть дослухатися члени МОК. Наша позиція незмінна: поки в Україні триває війна, російських та білоруських спортсменів не має бути на міжнародних змаганнях!", - підкреслив Гутцайт.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба теж прокоментував заяву МОК про можливий допуск росіян та білорусів до міжнародних змагань, зокрема до Олімпіади-2024.

"МОК нехтує російськими воєнними злочинами, стверджуючи, що "жодному спортсмену не можна забороняти змагатися лише через його паспорт", тоді як українських спортсменів росія продовжує вбивати через їхні паспорти. Я закликаю всіх спортсменів висловити свою позицію", - написав очільник МЗС у Twitter.

Наразі президент НОК також не виключив, що Україна може відмовитися від виступу на Олімпіаді-2024 у Парижі.

"Наразі триває робота щодо подальших можливих кроків та першочергових заходів для подовження санкцій та недопуску росіян та білорусів до міжнародних змагань. Якщо нас не почують, я не виключаю можливості, що ми бойкотуватимемо і відмовимося від участі в Олімпіаді", - заявив Гутцайт.

МОК, Гутцайт
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