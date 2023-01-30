Видання Washington Post розповіло, як США умовили Німеччину передати Україні танки

Проблему постачання Україні німецьких танків в Україну допоміг розв’язати держсекретар Ентоні Блінкен, який порадив президентові Джо Байдену оголосити про надання Києву «Абрамсів», аби таким чином стимулювати канцлера Олафа Шольца до ухвалення відповідного рішення.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в публікації Washington Post.

Доти кілька тижнів США намагалися переконати Шольца надати Україні «Леопарди», але той був непорушний.

"Берлін і Вашингтон повинні разом протистояти москві, сказав він Байдену під час телефонної розмови. Німеччина не надішле свої Leopard 2, якщо Сполучені Штати й надалі відмовлятимуться надсилати Abrams М1", - йдеться у публікації.

При цьому були присутні радник з питань національної безпеки Джейк Салліван і Блінкен.

Байден непокоївся, що чим довше триває публічна суперечка щодо танків, тим більшої шкоди вона завдає його пріоритету щодо України: збереженню єдності Заходу на чолі зі США перед обличчям російської агресії.

Саме Блінкен запропонував можливий вихід із ситуації – оголосили про готовність постачати «Абрамси» для задоволення «довгострокових» потреб Києва. Це могло б забезпечити Шольцу прикриття, якого він прагнув, аби надати «Леопарди» негайно.

Це також дало Пентагону час для розв’язання проблеми з навчанням українських військових та налагодженням необхідної логістики, оскільки Abrams вважаються складними у використанні та потребують особливих умов обслуговування, а тому навряд чи вони надійдуть в Україну швидко.

Байден оголосив про плани постачання Україні танків Abrams 25 січня. Відразу Німеччина заявила про передачу «Леопардів» зі свого арсеналу, «очоливши зусилля з організації європейського внеску», як висловився президент США.

Відтак адміністрація заявила, що продемонструвала чітку прихильність Байдена йти до кінця з Україною і зберегти коаліцію. Шольц, чиї дії дістали назву «шольцінг» в українських мемах минулого літа, заявив у середу, що справжнє значення цього терміну – «Німеччина робить найбільше».

Через два дні Міністерство оборони України оголосило про наступне велике прохання до Вашингтона – щодо літаків F-16.