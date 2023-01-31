Буданов: Післявоєнне майбутнє росії поки невідомо

Післявоєнне майбутнє росії поки невідомо, не виключено, що вона може розвалитися на декілька суб'єктів. Проте завданням України залишається системне та державне ослаблення рф.
Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю польському виданню Wirtualna Polska.
Розвідник наголосив, що майбутнє росії і її відносини з Україною будуть "дуже складним процесом".
Він додав, що наразі в російському інформаційному просторі і серед частини опозиції починає просуватися ідея про те, що у війні слід звинувачувати лише диктатора володимира путіна та його оточення, а суспільство тут нібито ні до чого. Проте Буданов нагадав, що понад дві третини населення росії підтримали дії путіна.
Керівник ГУР припускає, що, ймовірно, росія у майбутньому може розпастися на різні суб'єкти, а очолювати їх, можливо, буде не путін.
"Ми не знаємо, яким буде майбутнє росії. На скільки елементів вона розпадеться і з ким доведеться говорити про репарації та притягнення до відповідальності винних у злочинах", - сказав він.
Буданов вважає, що завдання України - це системне та державне ослаблення російської федерації. Для цього необхідно підключатися до євроатлантичних та європейських структур: політичних, економічних, силових, правових, гуманітарних та освітніх.
"І забудьте про наш пострадянський період, як про страшний сон. Зрештою, у нас має бути якась форма контролю над новою післявоєнною російською федерацією. Щоб те, що сталося з Україною, більше ніколи не повторилося", - наголосив Буданов.
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