У росії вийде новий підручник з історії "згідно з позицією російської влади"

У росії до початку нового навчального року з'явиться "правильний" підручник з історії. У ньому розкажуть про війну в Україні в дусі російських пропагандистів і про "подвиги" окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Север.Реалии.

За словами голови міносвіти рф, розділ про "цілі та завдання спецоперації" вже прописаний у шкільному курсі історії. У новому підручнику причини війни будуть викладені докладніше і "згідно з позицією російської влади".

У навчальному посібнику планують відобразити "подвиги" російських окупантів. Представники російського військово-історичного товариства заявляли, що в новому підручнику "учням буде представлено героїчні подвиги наших предків, починаючи з Стародавньої Русі і до спецоперації".