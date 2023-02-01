Буданов: Це відкрите питання, чи справжній зараз путін

російський диктатор володимир путін смертельно хворий на рак. До того ж, глава кремля має кілька двійників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова в інтерв'ю The Washington Post.

"Це відкрите питання, чи справжній це зараз путін", - сказав Буданов.

Видання також зазначає, що керівник ГУР настільки впевнений у своїй розвідці, що час від часу відкриває папку, аби навести точні цифри.

Так, до прикладу, за його словами, в Україні зараз воюють приблизно 326 тисяч російських військових. Буданов також зазначив, що у росії залишилося лише 9% її запасів ракет великої дальності "Калібр".