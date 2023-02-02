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ДБР: Підозри топчиновникам є результатом копіткої роботи бюро протягом тривалого часу

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Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов заявляє, що підозри топчиновникам, висунуті в середу, є результатом копіткої роботи бюро протягом тривалого часу, і робота в цьому напрямі триває.

"Сьогоднішні корупційні справи щодо топчиновників - це лише початок. Гучні реалізації ДБР є результатом системної роботи бюро протягом тривалого періоду", - цитує Сухачова ДБР у телеграм-каналі відомства в середу.

За словами директора ДБР, бюро лише почало інформувати суспільство про свої кроки щодо подолання корупції на топрівні.

"Але ця робота не припинялась і після початку повномасштабної агресії РФ. У бюро ні на мить не забували, що корупція є не менш небезпечним ворогом для України, ніж Росія", - наголосив директор ДБР.

Він зазначив, що повномасштабна агресія РФ проти України внесла істотні корективи й у роботу ДБР.

"Звісно, на перший план для відомства вийшли злочини проти національної безпеки та документування воєнних злочинів ЗС РФ. Це певною мірою створило ілюзію вседозволеності в наших суб’єктів – ідеться насамперед про чиновників і правоохоронців – які вирішили, що "війна усе спише", - наголосив Сухачов.

Він додав, що в суспільстві також уже давно й чітко сформовано запит на справедливість і нетерпимість щодо корупції серед чиновників усіх рівнів.

"Сьогодні Державне бюро розслідувань та інші правоохоронні органи провели низку заходів у межах кримінальних проваджень, де фігурують високі чини Міністерства оборони, податкової, інших міністерств та відомств. Це далеко не все. У роботі наших слідчих і оперативників ще багато цікавих матеріалів. Час, коли можна було безкарно грабувати державу та підривати її бойову готовність, минув, і минув дуже давно. Якщо хтось цього досі не зрозумів – тим гірше для них", - заявив директор бюро.

Источник: Интерфакс-Украина
ДБР, Сухачов
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