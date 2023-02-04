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У ISW розповіли, як російські чиновники маніпулюють законом, щоб придушити внутрішнє інакомислення

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російські чиновники продовжують маніпулювати законом, щоб представити війну проти України як загрозу внутрішній безпеці та здобути підтримку бойових дій.

Про це повідомля РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті вказуються, що диктатор володимир путін 31 січня підписав указ, який спрощує процес запровадження оповіщення про терористичні загрози та дозволяє регіонам, віднесеним до "жовтого рівня" терористичної загрози на невизначений термін запроваджувати підвищений терористичний рівень.

Згодом, 3 лютого, як зазначають аналітики, Брянська та Курська області оголосили про безстрокове продовження "жовтого" рівня терористичної загрози у зв’язку з необхідністю посилення заходів щодо охорони та захисту території рф.

Таким чином тамтешні чиновники, найімоврніше, намагаються використати новий режим "рівня терору" для посилення правоохоронних заходів, щоб придушити внутрішнє інакомислення, частково представити війну в Україні як пряму загрозу внутрішній безпеці та створити подальшу підтримку бойових дій серед населення рф, пояснюють в Інституті вивчення війни.

Ключові висновки ISW:

  • 3 лютого адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 2,2 мільярда доларів.
  • путін продовжив кампанію проти окремих опозиційних голосів у внутрішньому інформаційному просторі рф.
  • російські війська продовжували наступ на лінії Сватове-Кремінна з посиленням бойових дій у районі Кремінної.
  • російські війська продовжували наступальні дії навколо Бахмута.
  • російські війська не зробили жодних підтверджених територіальних здобутків на півдні України.
  • Повідомляється, що західні офіційні особи підрахували, що російські війська зазнали майже 200 000 втрат під час війни в Україні.
  • Чиновники рф продовжують покладатися на організовані урядом неурядові організації, які діють на окупованих територіях, щоб створити вигляд підтримки російської окупації з боку населення.
росія, терор
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