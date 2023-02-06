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Резніков не виключає нового нападу російської армії в лютому

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Україна не виключає нового нападу російської армії в лютому, українські сили оборони готові до цього, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Як повідомив міністр на пресконференції в неділю, обстановка на сході України залишається складною, але контрольованою.

Резніков наголосив, що Сили оборони тримаються на сході країни.

За його словами, Україна очікує нападу в лютому, оскільки рф любить символізми, українські сили готові до цього.

"Несподіваних речей немає", - додав міністр.

Також він зазначив, що Україна продовжує накопичувати резерви.

Источник: Интерфакс-Украина
Резніков
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