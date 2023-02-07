Єрмак: росатом потрібно виключити з усіх міжурядових угод з іншими країнамимммммм

Україна наполягає на виключенні державної корпорації рф з атомної енергії "росатом" з усіх міжурядових угод з іншими країнами та організаціями, зокрема з Глобального договору ООН, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, запуск санкцій проти російської атомної галузі було закладено ще у листопаді 2022 року документом міжнародної групи щодо санкцій проти росії Єрмака-Макфола.

Так, наголосив він, завдяки постійній роботі з партнерами Європаламент проголосував за відмову від російського уранового пального.

"Далі мають бути санкції проти "росатому". Україна їх запровадила", - написав Єрмак у телеграмі.

Зокрема, за його словами, необхідно виключити "росатом" із усіх міжурядових угод та угод щодо дослідницьких проєктів, зокрема з Глобального договору ООН, заморозити будь-які нові контракти з російською атомною корпорацією на послуги зі збагачення або переробки урану.

Єрмак також наполягає на необхідності заморожування будь-яких нових контрактів "росатому" на будівництво атомних електростанцій, встановлення контролю над його інвестиціями в західних країнах із міркувань національної безпеки, а також поставити мету зменшити залежність від "росатому" ядерних операторів.