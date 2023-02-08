МВС розсекретило архівні документи щодо репресивних органів комуністичного режиму

Міністерство внутрішніх справ скасовує гриф "Для службового користування" з архівних документів щодо репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 — 1991 років. Про це сказано у заяві на Facebook-сторінці МВС, пишуть Українські новини.
Комісія з питань роботи зі службовою інформацією в апараті МВС скасувала гриф "Для службового користування" зі справ галузевого державного архіву МВС, які стосуються масових депортацій населення з території Західної України в 1940-х та 1950-х роках.
"Законом України "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 — 1991 років" розпорядників архівної інформації зобов’язано надавати та оприлюднювати архівну інформацію щодо репресивних органів та заборонено віднесення архівної інформації репресивних органів до службової інформації", — сказано у повідомленні.
У відомстві зазначили, що метою цього закону є доступність для громадськості архівної інформації репресивних органів, а також розміщення її на офіційних вебсайтах. У фондах Галузевого держархіву зберігаються документи, які стосуються масових депортацій населення з території Західної України в 1940-х та 1950-х роках, ешелонні списки громадян Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської області.
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