МВС розсекретило архівні документи щодо репресивних органів комуністичного режиму

Міністерство внутрішніх справ скасовує гриф "Для службового користування" з архівних документів щодо репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 — 1991 років. Про це сказано у заяві на Facebook-сторінці МВС, пишуть Українські новини.

Комісія з питань роботи зі службовою інформацією в апараті МВС скасувала гриф "Для службового користування" зі справ галузевого державного архіву МВС, які стосуються масових депортацій населення з території Західної України в 1940-х та 1950-х роках.

"Законом України "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 — 1991 років" розпорядників архівної інформації зобов’язано надавати та оприлюднювати архівну інформацію щодо репресивних органів та заборонено віднесення архівної інформації репресивних органів до службової інформації", — сказано у повідомленні.

У відомстві зазначили, що метою цього закону є доступність для громадськості архівної інформації репресивних органів, а також розміщення її на офіційних вебсайтах. У фондах Галузевого держархіву зберігаються документи, які стосуються масових депортацій населення з території Західної України в 1940-х та 1950-х роках, ешелонні списки громадян Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської області.