МО України планує перезапустити антикорупційне управління відомства

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про плани перезапустити антикорупційне управління відомства через ряд гучних скандалів.
Слова Резнікова передає прес-служба Міноборони.
Глава відомства зазначив, що міністерство, серед іншого, візьметься за формування громадського антикорупційного механізму.
«Щодо попередження та запобігання корупції. Діємо за такими напрямами. Перше – перезавантажуємо антикорупційне управління Міноборони. Шукаємо кадри. Друге – формуємо громадський антикорупційний механізм, відкриті для співпраці», – заявив Резніков.
За словами керівника Міноборони, до створення громадського антикорупційного органу при міністерстві вже готово приєднатися 17 експертів. На 10 лютого Резніков запланував зустріч з робочою групою з формування антикорупційної ради.
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