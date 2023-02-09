Зеленський пропонує створити "коаліцію ракет великої дальності"

Президент Зеленський впевнений, що "коаліція ракет великої дальності змусить зло відступити" і закликав світ в цілому, і Британію зокрема, надати Україні бойові машини в рамках "коаліції літаків".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу президента України Володимира Зеленського у парламенті Британії на телеканалі "Суспільне. Новини".
Він наголосив, виступаючи у Вестмінстер-холі, що далекобійна зброя зможе знищити укриття ворога в глибині окупованих територій, а ракети великої дальності змусять російського агресора повністю піти з української території.
"Українські солдати тренуються у Британії, зокрема керуванню "Челленджерами" - вашими основними бойовими танками. І це - "танкова коаліція", яка вже діє. "Коаліція ракет великої дальності" є останньою з усіх. Вона дозволить нам примусити зло повністю відійти з нашої країни", - підкреслив він.
За словами президента України, зараз зло все ще залишається навколо, і битва триває.
"Ми разом довели, що світ справді допомагає тим, хто відважно захищає свободу. І цим прокладає шлях до нової історії. Історії світу, який вміє швидко прийти на допомогу. Який знає, як бути ефективним у захисті. Це буде нова реальність вільного світу!" - заявив Зеленський.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023