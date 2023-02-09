Зеленський пропонує створити "коаліцію ракет великої дальності"

Президент Зеленський впевнений, що "коаліція ракет великої дальності змусить зло відступити" і закликав світ в цілому, і Британію зокрема, надати Україні бойові машини в рамках "коаліції літаків".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу президента України Володимира Зеленського у парламенті Британії на телеканалі "Суспільне. Новини".

Він наголосив, виступаючи у Вестмінстер-холі, що далекобійна зброя зможе знищити укриття ворога в глибині окупованих територій, а ракети великої дальності змусять російського агресора повністю піти з української території.

"Українські солдати тренуються у Британії, зокрема керуванню "Челленджерами" - вашими основними бойовими танками. І це - "танкова коаліція", яка вже діє. "Коаліція ракет великої дальності" є останньою з усіх. Вона дозволить нам примусити зло повністю відійти з нашої країни", - підкреслив він.

За словами президента України, зараз зло все ще залишається навколо, і битва триває.

"Ми разом довели, що світ справді допомагає тим, хто відважно захищає свободу. І цим прокладає шлях до нової історії. Історії світу, який вміє швидко прийти на допомогу. Який знає, як бути ефективним у захисті. Це буде нова реальність вільного світу!" - заявив Зеленський.