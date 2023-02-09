Борис Джонсон закликав Британію надати Україні винищувачі Typhoon

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав Сполучене Королівство надати Україні винищувачі Typhoon і більше танків Challenger, повідомляє Sky News.
"У нас понад 100 літаків Typhoon. У нас понад 100 танків Challenger. Найкраще разове використання будь-якого з цих предметів - розгорнути їх зараз для захисту українців, не в останню чергу тому, що саме так ми гарантуємо нашу власну довгострокову безпеку", - заявив Джонсон після того, як президент України Володимир Зеленський виступив у британському парламенті.
На його думку, така допомога Україні "допоможе відтіснити путіна і зробити світ безпечнішим".
"Наразі саме час дати їм (українцям – ІФ-У) саме те, що їм потрібно для завершення роботи", - додав він.
Раніше Борис Джонсон під час свого візиту до США вже закликав Захід направити до Києва F-35 та Typhoon.
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