Гендиректор МАГАТЕ вважає, що йому вдасться домовитися про зону безпеки навколо ЗАЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі за підсумками переговорів у рф висловив сподівання, що йому вдасться домовитися про зону безпеки навколо Запорізької АЕС.
"Я все ще вірю, що нам вдасться встановити зону безпеки, хоча з цього питання треба було діяти швидше", - зазначив Гроссі, слова якого наводить МАГАТЕ.
"Ми продовжуємо дипломатичну роботу з Києвом та москвою, щоб якнайшвидше створити цю зону. Мої переговори цього тижня в москві були корисні: вони дали змогу детально обговорити план із високопоставленими російськими офіційними особами", - додав голова МАГАТЕ.
У заяві зазначається, що раніше цього тижня МАГАТЕ довелося перенести на пізніший термін ротацію своїх співробітників на ЗАЕС. "Перенесення планової ротації співробітників - це ілюстрація необхідності термінових заходів для захисту атомної електростанції та людей, що працюють на ній", - сказав Гроссі.
"Ситуація навколо найбільшої атомної електростанції в Європі залишається нестабільною та непередбачуваною", - додав він.
Гроссі провів переговори в москві 9-10 лютого, зокрема у нього відбулася зустріч із гендиректором "росатому".
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