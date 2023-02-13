Верещук: окупанти цілеспрямовано осушують Каховське водосховище

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголошує, що російські загарбники свідомо і цілеспрямовано осушують Каховське водосховище.
Про це Верещук написала у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Екологічна війна. Окупанти осушують Каховське водосховище. Загроза навколишньому середовищу, водопостачанню та сільському господарству Запоріжжя та Херсонщини», - заявила вона.
На думку Верещук, загарбники свідомо і цілеспрямовано здійснюють екоцид регіону, включаючи тимчасово захоплені території.
«Вони не зможуть втримати захоплені території. Можливо, почали це усвідомлювати. Тому, хочуть після себе залишити випалену землю, непридатну для життя», - зазначила віцепрем'єр.
«Нічого в них не вийде. Все може відбутись дуже швидко. Пам’ятаєте звільнення Херсона?», - підкреслила Верещук.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023