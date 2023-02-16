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Подоляк: Головне завдання росії - знизити темпи постачання озброєння Україні

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росія хоче знизити темпи постачання озброєння Україні заради того, щоб накопичити власні сили та знищити ще більше населених пунктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі національного телемарафону.

"Розумієте, головне завдання для росії - це знизити темпи постачання та переговорів. Тому що вони можуть знову накопичити певний ресурс, а в них, на відміну від лютого 2022 року, у них зараз інша армія. Вона менш професійна, в неї багато старої техніки. Техніки 50-х та 60-х років. радянська стара техніка", - сказав Подоляк.

Він зауважив, що держава-агресор наразі хоче добитись паузи у постачанні озброєння Україні від партнерів. Це дасть змогу окупантам просунутись на українські землі глибше та знищити більше населених пунктів.

"рф хоче отримати маленьку паузу в нашому постачанні, щоб відтиснути нас і зайти ще на 10-20-30 км на територію України, і знищувати населені пункти. А потім казати, що це треба зупиняти й що вона (росія - ред.) нібито не програє. І після цього росія буде просити Європу змусити нас до переговорів. Це примітивна тактика, але вона може спрацювати", - підкреслив він.

росія, зброя, Подоляк
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