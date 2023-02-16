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ConcordBank зростає у національних рейтингах та підтримує ЗСУ

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ConcordBank зростає у національних рейтингах та підтримує ЗСУ

Попри виклики війни, ConcordBank  посилює свої позиції на ринку України та розвиває власні продукти та проєкти, в тому числі - з підтримки української армії. 

ConcordBank увійшов до списку “25 провідних банків України під час війни” і піднявся на 8 позицій у рейтингу Financial Club  у порівнянні з 2021 роком. За висновками експертної ради  ConcordBank посів 15-те місце серед комерційних та державних банків в Україні, які оцінювалися у дослідженні за більш ніж 100 показниками своєї діяльності. 

До складу експертної ради дослідження входили Голови Правління відомих банків в Україні, які оцінювали учасників рейтингу за багатьма ключовими показниками ефективності, серед яких: обсяг власних коштів банку, залученні кошти від партнерів, допомога ЗСУ, кількість працюючих відділень, власних банкоматів, обсяг виданих кредитів, прибуток після оподаткування та більш ніж 100 інших показників роботи банків.

Також протягом 2022 року послуги та продукти ConcordBank для МСБ визнано bronze в щорічній премії FinAwards 2022. 

«Ми витримали випробуваня воєнного часу завдяки стратегічній орієнтації на діджиталізацію процесів банкінгу, інноваційності та гнучкості наших технологічних рішень, а також стійкості наших співробітників. Сучасні реалії додають нам нових викликів, та ми продовжуємо створювати нові продукти, покращувати наші послуги та підтримувати ЗСУ у боротьбі з окупантами» - зазначає Юрій Задоя, Голова Правління  ConcordBank

Юрій Задоя, Голова Правління ConcordBank

Він також  виділив три актуальні напрями розвитку: для українців усередині України, для українців за кордоном, для іноземних клієнтів. Витримати воєнні випробування банку багато в чому допомагає стратегія, яку акціонери банку «Конкорд» затвердили ще кілька років тому, і яка передбачала розвиток не лише банку, а й власного процесингу ProCard, який від самого початку був націлений на розвиток за межами банку та на колаборацію з іншими гравцями. Потім з’явилася ідея створити колаборацію між банком, IT-компанією та процесингом — так утворилася перша в Україні відкрита фінтех-екосистема Concord Fintech Solutions, яка готова до співпраці з іншими компаніями по всьому світу. “Ми не боїмося конкуренції — ми розвиваємо фінтех-ринок і принципи open banking в Україні та за її межами”, - зазначив Юрій Задоя у інтерв’ю для рейтингу “25 провідних банків України під час війни”.

За 11 місяців повномасштабного вторгнення ConcordBank підтримав благодійні ініціативи на суму 90 269 625,00 грн, регулярно спрямовуючи на підтримку армії та лікарень значну частину свого прибутку (у деякі місяці — до 50%). До благодійних ініціатив також долучаються клієнти та партнери. Головним оператором надання допомоги виступає Біржа Благодійності «ДоброДій», яка працює в Україні з 2014 року. Долучитись до благодійних ініціатив та дізнатись більше про результати діяльності можна на сайті.

Для довідки:

ConcordBank першим в Україні запустив інтернет-еквайринг з опціями від Apple Pay і Google Pay серед недержавних банків в Україні; під'єднався до протоколу безпеки 3ds v2.1 з емісії Mastercard в Європі; реалізував в Україні мобільну версію Bank ID за технологією QR-коду; створив чат-боти, які оформлюють банківські картки без візиту до відділень.

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