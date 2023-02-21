Візит Байдена до Києва відбувся таємно з міркувань безпеки

Президент США Джо Байден здійснив таємний візит до Києва в понеділок, 20 лютого, прибувши з Польщі потягом.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The New York Times.
Як зазначається, візит Президента США до Києва відбувся таємно з міркувань безпеки. Байден залишив Вашингтон без попередження після того, як вони з дружиною вечеряли в ресторані в суботу, пише видання.
За оприлюдненою офіційною інформацією, Байден мав прибути до Варшави з дводенним візитом у вівторок вранці. Офіційні особи неодноразово заперечували існування будь-яких інших планів американського лідера.
У неділю Білий дім оприлюднив розклад на понеділок, згідно з яким Президент США все ще перебуває у Вашингтоні, а ввечері відлітає до Варшави, хоча насправді він вже був в іншому місці, пише видання.
«Але президент зробив американську підтримку України центральним аргументом своєї позиції щодо оновлення альянсу в Європі, і він сказав радникам, що хоче відзначити першу річницю вторгнення (росії в Україну - ред.) як спосіб запевнити союзників у тому, що його адміністрація залишається відданою справі», - йдеться у публікації NYT.
Зазначається, що неочікуваний візит Байдена відбувся за день до запланованого на вівторок виступу президента рф володимира путіна. В ньому глава кремля, як очікується, розповість про військові зусилля своєї країни на тлі ознак того, що весняний наступ в Україні вже розпочався.
Як очікується, сьогодні вранці Байден має зустрітися з польським колегою Анджеєм Дудою, а пізніше вдень виступити з промовою у Варшавському замку. Це, як пише видання, створило б ситуацію, коли Байден і путін говорили б про Україну в один і той самий день. Наразі незрозуміло, чи зміниться його графік через візит до Києва.
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