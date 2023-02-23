Зеленський доручив змінити маркування товарів іноземних компаній, які працють у росії

Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати маркування товарів працюючих у росії іноземних компаній.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відповідь на петицію.
У петиції йшла мова, що частина іноземних компаній зберегли присутність на російському ринку, вони досі залишаються лідерами у своїх сегментах на українському ринку. Президенту запропонували зобов'язати такі компанії маркувати товари, що імпортуються в Україну, особливою міткою.
"Економічна присутність міжнародних компаній в рф збільшує фінансово-економічні ресурси держави-агресора, що використовуються для ведення злочинної війни проти України. Застосування в межах правового поля інструментів щодо спонукання іноземних суб’єктів господарювання до припинення економічних зв’язків з рф є частиною комплексної роботи державних інституцій та громадянського суспільства з метою наближення нашої перемоги", - йдеться у відповіді.
Зеленський доручив прем'єр-міністру України Денису Шмигалю забезпечити опрацювання порушених в електронній петиції питань відповідно до компетенції.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023