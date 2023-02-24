Верещук: В Україні буде створено реєстр громадян, які незаконно утримуються росією

Національному інформаційному бюро при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій доручено створити реєстр громадян України, які незаконно утримуються рф у зв'язку з їхньою політичною чи громадською діяльністю, повідомила голова міністерства Ірина Верещук.
"Днями дала доручення Національному інформаційному бюро при Мінреінтеграції створити окремий реєстр в'язнів кремля. Маються на увазі цивільні особи, які були незаконно захоплені державою-агресором через їхню політичну чи громадську діяльність", - написала Верещук у телеграм-каналі.
Вона зазначила, що йдеться насамперед про кримських татар, але серед українських політв'язнів у рф є й інші громадяни України, які потрапили до російського полону як до, так і після 24 лютого 2022 року.
"Україна та світ повинні знати наших героїв і зробити все, щоб звільнити їх із лап росіян", - наголосила міністр.
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