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Азербайджан: Для запобігання провокаціям необхідно встановити КПП на кордоні та вивести вірменських військових із Карабаху

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Міністерство закордонних справ Азербайджану після інциденту в неділю, унаслідок якого є жертви та постраждалі, заявило, що для запобігання провокаціям необхідно встановити контрольно-пропускний пункт на кордоні з Вірменією та вивести вірменських військових із Карабаху.

"Вірменія не зацікавлена у встановленні миру і безпеки в регіоні. Ці дії ще раз доводять необхідність застосування прикордонно-контрольно-пропускного режиму між Азербайджаном і Вірменією", - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.

Там додали, що "азербайджанська сторона вимагає виконання тристоронньої заяв (підписаних лідерами Азербайджану, Вірменії та рф - ІФУ), припинення незаконного транспортування зброї та боєприпасів, особового складу та мін із Вірменії на азербайджанську територію, а також негайного виведення вірменських збройних сил".

Баку поклав на Єреван усю відповідальність за загострення ситуації в регіоні.

Раніше Міноборони Азербайджану повідомило про військову провокацію в Карабасі. "Надійшла оперативна інформація про здійснення перевезення військової техніки, боєприпасів і особового складу з Республіки Вірменія на територію Азербайджану, де тимчасово перебуває російський миротворчий контингент, ґрунтовою дорогою Ханкенді-Халфалі-Туршсу. Вранці 5 березня з метою перевірки отриманої інформації підрозділами Азербайджанської Армії була зроблена спроба зупинки і перевірки автомобілів, що здійснюють незаконні військові перевезення", - заявляло відомство.

Там зазначає, що противник відкрив вогонь, "унаслідок перестрілки з обох сторін є жертви і поранені".

У Степанакерті заявили про диверсію з боку Збройних сил Азербайджану в неділю, унаслідок чого загинуло троє співробітників паспортно-візового управління поліції невизнаної Нагірно-Карабаської республіки, ще один постраждав.

У Єревані зі свого боку заявили, що твердження Баку про транспортування зброї з Вірменії до Нагірного Карабаху не відповідають дійсності.

Источник: Интерфакс-Украина
Азербайджан, Карабах, Вірменія
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