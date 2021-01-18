В Баку назвали число военных, погибших во время боев в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило, что в ходе эскалации в Карабахе погибли 2855 азербайджанских военных, 50 числятся пропавшими без вести.
«Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2855 военнослужащих вооруженных сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 18 января, а также 50 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести. Следует отметить, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести», — говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.
Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
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