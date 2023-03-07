Голова ЄК може претендувати на пост генерального секретаря НАТО

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен може претендувати на пост генерального секретаря НАТО. Однак це станеться за умови, якщо її не переоберуть до Єврокомісії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійську газету La Repubblica.
За даними видання, фон дер Ляйен вже розпочала підготовку до такого кроку кілька тижнів тому.
Крім того, голова Єврокомісії 7 березня вирушить до Канади та США. Видання наголошує, що її поїздку слід "розглядати в іншому світлі", тобто з можливим висуненням як кандидата на роль генсека НАТО.
За інформацією італійської газети, на літньому саміті НАТО у Вільнюсі члени альянсу намагатимуться продовжити повноваження Єнса Столтенберга, термін яких закінчується у вересні, ще на рік. Термін повноважень фон дер Ляйен спливає влітку 2024 року.
Газета зазначає, що Урсула фон дер Ляйен стала б "ідеальним рішенням" для США, оскільки Вашингтон давно розглядає на цій посаді жінку.
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