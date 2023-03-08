Юсов: ГУР зробить усе, щоб знайти винуватих у розстрілі беззбройного українського військового

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України зробить усе, щоб знайти винуватих у розстрілі беззбройного українського військового. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону Єдиних новин.
Він вважає, що росіяни опублікували відео вбивства, щоб деморалізувати українців. Однак, у результаті, це тільки додало як військовим, так і мирному населенню, ненависті до Росії.
ГУР уже розпочало пошук виконавців злочину, зазначив представник розвідки.
Юсов запевнив, що відомство зробить усе можливе для того, щоб винуваті понесли відповідальність - це питання честі.
"Росіяни свідомо записали цей злочин на відео та свідомо його оприлюднили. Це ті акти геноциду, яких рашисти не соромляться і публічна політика цього режиму та цієї так званої армії", - підсумував він.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023