Юсов: ГУР зробить усе, щоб знайти винуватих у розстрілі беззбройного українського військового

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України зробить усе, щоб знайти винуватих у розстрілі беззбройного українського військового. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону Єдиних новин.

Він вважає, що росіяни опублікували відео вбивства, щоб деморалізувати українців. Однак, у результаті, це тільки додало як військовим, так і мирному населенню, ненависті до Росії.

ГУР уже розпочало пошук виконавців злочину, зазначив представник розвідки.

Юсов запевнив, що відомство зробить усе можливе для того, щоб винуваті понесли відповідальність - це питання честі.

"Росіяни свідомо записали цей злочин на відео та свідомо його оприлюднили. Це ті акти геноциду, яких рашисти не соромляться і публічна політика цього режиму та цієї так званої армії", - підсумував він.