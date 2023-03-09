Верещук розповіла, як будуть евакуювати дітей з Бахмута

Відмовитись від евакуації дітей з Бахмута на Донеччині – неможливо.
Дітей будуть вивозити в супроводі принаймні одного з батьків, чи опікунів. Про це в ефірі телемарафону повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає Gazeta.ua.
За її словами, в Україні розробили градації щодо територій бойових дій – території, які перебувають в оточенні і блокуванні, де ведуться активні бойові дії, де можливі бойові дії. Відтак, активні бойові дії зараз тривають у 132 громадах, однак примусова евакуація поки що буде лише з Бахмута.
Верещук наголосила, що дітей не будуть розлучати з рідними.
"Ні в якому разі дитину розлучати з родиною не будемо. Якщо дорослий ухвалює рішення, він має підписати відповідну форму і відмовитись від евакуації. Якщо є малолітня дитина на утриманні, ця опція не працює щодо одного з дорослих. Вони зобов'язані супроводжувати дитину до місця, куди буде здійснюватись евакуація", – пояснила вона.
Вона також відповіла на запитання про те, що буде з дітьми, якщо батьки категорично відмовляться виїжджати.
"Досвід останнього місяця показує, що якщо наша Нацполіція або евакуаційні групи прибувають на місце, де перебуває дитина з дорослим, як правило, люди не відмовляються", – зазначила вона.
Верещук додала, що люди в Бахмуті в основному зараз ховаються в підвалах, тому основною проблемою для правоохоронців залишається їх знайти.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023