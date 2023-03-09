Верещук розповіла, як будуть евакуювати дітей з Бахмута

Відмовитись від евакуації дітей з Бахмута на Донеччині – неможливо.

Дітей будуть вивозити в супроводі принаймні одного з батьків, чи опікунів. Про це в ефірі телемарафону повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає Gazeta.ua.

За її словами, в Україні розробили градації щодо територій бойових дій – території, які перебувають в оточенні і блокуванні, де ведуться активні бойові дії, де можливі бойові дії. Відтак, активні бойові дії зараз тривають у 132 громадах, однак примусова евакуація поки що буде лише з Бахмута.

Верещук наголосила, що дітей не будуть розлучати з рідними.

"Ні в якому разі дитину розлучати з родиною не будемо. Якщо дорослий ухвалює рішення, він має підписати відповідну форму і відмовитись від евакуації. Якщо є малолітня дитина на утриманні, ця опція не працює щодо одного з дорослих. Вони зобов'язані супроводжувати дитину до місця, куди буде здійснюватись евакуація", – пояснила вона.

Вона також відповіла на запитання про те, що буде з дітьми, якщо батьки категорично відмовляться виїжджати.

"Досвід останнього місяця показує, що якщо наша Нацполіція або евакуаційні групи прибувають на місце, де перебуває дитина з дорослим, як правило, люди не відмовляються", – зазначила вона.

Верещук додала, що люди в Бахмуті в основному зараз ховаються в підвалах, тому основною проблемою для правоохоронців залишається їх знайти.