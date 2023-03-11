Зеленський відповів на петицію щодо перейменування росії на московію

Президент України відповів на електронну петицію, яка пропонує офіційно перейменувати назву «росія» на «московія».

Відповідь Володимира Зеленського на петицію, яку підтримали понад 25 тисяч громадян, оприлюднено на сайті глави держави, передає Укрінформ.

Президент нагадав, що правові основи відносин щодо назв географічних об'єктів, до яких належать, зокрема, й держави, регулюються Законом України №2604-ІV від 31 травня 2005 року «Про географічні назви».

За словами Зеленського, пропозиція офіційно перейменувати назву «росія» на «московія» та замінити термін «російський» на «московський», а «російська федерація» - на «московська федерація» має також міжнародно-правові аспекти.

«Статистичним відділом Департаменту з економічних та соціальних питань Секретаріату ООН розроблено та опубліковано… перелік країн та регіонів, що містить назви відповідних країн та регіонів в алфавітному порядку, їх тризначні цифрові коди, які використовуються для статистичних цілей Статистичним відділом Секретаріату ООН, та їх тризначні алфавітні коди, визначені Міжнародною Організацією із Стандартизації (ISO)», - вказав глава держави.

Окрім того, стандарт М 49 врахований при розробці Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України №32 від 8 січня 2020 року.

Таким чином, наголосив Зеленський, порушене у петиції питання потребує ретельного опрацювання - як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки.

«З урахуванням зазначеного я звернувся до Прем'єр-міністра України з проханням щодо його комплексного опрацювання, зокрема із залученням наукових установ, та інформування мене та автора петиції про результати», - підсумував Президент.

Як уточнюється, згадану петицію було розміщено на сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 23 листопада 2022 року громадянкою В. Шахворостовою.