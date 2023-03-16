Герус: У деяких регіонах України з понеділка можна завершувати опалювальний сезон

Для економії енергоресурсів та через потепління у деяких регіонах України можна завершувати опалювальний сезон.
Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.
Герус зазначає, що завдяки потеплінню суттєво знижується споживання електроенергії, також зростає генерація сонячних електростанцій, через що збільшуються денні профіцити.
"В Україну поступово приходить тепла весняна погода. Враховуючи прогноз погоди, з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон та зекономити енергоресурси, зокрема газ. До речі, НАК "Нафтогаз України" вже заявив про амбітні плани підготуватися до наступного опалювального сезону за рахунок накопичення газу українського видобутку (без імпорту)", – підкреслив голова Комітету.
Через пошкодження мереж за останні дні у Києві, Харкові, Житомирі та Одесі були обмеження у постачанні електроенергії, що підкреслює актуальність ідеї розподіленої генерації. За словами Геруса, електростанції мають бути максимально наближені до зон споживання, у містах — на дахах будинків, які можуть використовуватися для сонячних електростанцій.
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