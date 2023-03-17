Котін: Якщо ситуація не змінитися, то в Україні найближчим часом не вимикатимуть світло

Найближчим часом в Україні не планують відключати світло, проте ситуація може змінитися, якщо країна-агресор знову вирішить атакувати нас ракетами чи БПЛА. Про це розповів в "Енергоатомі" Петро Котін і під час інтерв'ю BBC зазначив, що найбільш напруженою є ситуація в зимові місяці.
"Якщо не буде обстрілів і пошкоджень інфраструктури - ніяких відключень більше не буде, - розповів він. - Ми їх пройшли. І та кількість енергоблоків, яка працювала взимку, зараз не потрібна. І тому зараз профіцит електроенергії в енергосистемі. Фактично атомні енергоблоки залишалися в роботі на максимальному рівні весь цей час".
Котін також розповів, що ті пошкодження інфраструктури, які були - це, насамперед, руйнування ліній і підстанцій, що з'єднують атомні станції з енергосистемою.
"Якщо цих пошкоджень не буде, то весь обсяг, який потрібен, можна буде забирати. Водночас ми проводимо ремонти на атомних станціях так, як це потрібно робити. Тому що це дуже складні технологічні об'єкти. Ремонт заплановано влітку", - додав Котін.
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