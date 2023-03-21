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В МОЗ розповіли про проблеми у реабілітаційній медицини

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Нестача кваліфікованих фахівців є однією з основних проблем розвитку реабілітації в Україні, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я з посиланням на директора департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Василя Стрілку.

"Сьогодні одне з найбільш проблемних питань - це кількість фахівців. Недостатньо просто збільшити кількість ліжок. Коли ми аналізуємо кількість фахівців, які працюють у відділеннях реабілітації медзакладів, ми бачимо, що щодня ми можемо надавати допомогу майже 8 тис. пацієнтів. Але цього недостатньо, має бути більше. У нас вузьке місце - це кількість фахівців", - повідомив він.

Стрілка уточнив, що наразі в системі охорони здоров'я зареєстрований 1691 лікар реабілітаційної медицини та майже 7 тис. фахівців із реабілітації.

Водночас Національна служба здоров'я України (НСЗУ) законтрактувала на пакети медпослуг, пов'язані з реабілітацією, 244 медзаклади, які мають такі відділення в умовах стаціонару.

"В Україні найбільше таких відділень у Дніпропетровській області, на другому місці - Київ", - зазначив Стрілка.

Він зазначив, що для збільшення кількості законтрактованих за реабілітаційними пакетами медзакладів МОЗ і НСЗУ підвищують тарифи, щоб лікарні були зацікавлені "заходити" в реабілітаційний пакет.

Крім того, Стрілка наголосив, що однією з особливостей наслідків війни РФ проти України, зокрема, стає велика кількість ампутацій рук.

"Якщо в мирний час унаслідок ДТП або нещасних випадків на кожні 10 ампутацій кінцівок припадає одна ампутація рук, то зараз третина ампутацій - це саме ампутація рук. Це дуже багато, а фахівців, які можуть кваліфіковано надавати допомогу та здійснювати реабілітацію таких пацієнтів, у нас не було. Система не була розрахована на таку кількість ампутацій рук", - сказав він.

Крім того, за словами Стрілки, ще однією проблемою реабілітації після ампутацій стає те, що пацієнти з ампутацією зазвичай мають також інші поранення, які загрожують їхньому життю, зокрема поранення голови або черевної порожнини.

"Їх везуть до медзакладів, де їм можуть допомогти саме за цих поранень, які загрожують життю, але де не працюють з ампутаціями. Наприклад, найважчих пацієнтів після поранення печінки везуть до Інституту Шалімова або до Феофанії, де немає реабілітації з ампутації. Ми не можемо сконцентрувати пацієнтів з ампутаціями в тих медзакладах, що спеціалізуються на ампутації", - сказав він.

Стрілка зазначив, що зараз тарифи НСЗУ за реабілітаційними пакетами становлять від 19 тис. до 33 тис. грн, а терміни реабілітації - від 14 до 21 дня. При цьому пацієнт має проходити реабілітацію не менше ніж три години на день. Нині, за словами експерта, одним із провідних центрів реабілітації в Україні є Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни, де працюють 100 реабілітаційних ліжок.

МОЗ, Стрілка, реабілітація
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