ДБР проводить розслідування щодо незаконних схем масштабного вивозу металобрухту

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять розслідування причетності працівників Волинської митниці до незаконних схем масштабного вивозу металобрухту до країн ЄС, збитки від яких оцінюються в 350 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу бюро.
"Компанії, які експортують металобрухт до країн Євросоюзу, можуть отримати сертифікат EUR.1, якщо підтверджують українське походження сировини. Він дозволяє зменшити сплату експортного мита зі EUR180 до EUR3 за тонну. Чимало підприємств, які не могли підтвердити походження сировини, надавали фіктивні документи, на підставі яких працівники митниці за винагороду оформлювали експортерам відповідний сертифікат", - ідеться в повідомленні.
У ньому уточнюється, що, за оперативними даними, протягом 2022-2023 років унаслідок дії такої схеми через Волинську митницю до країн ЄС вивезли приблизно 45 тисяч тонн металобрухту, внаслідок чого державі завдано збитків на 350 млн грн. Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.
"Розпочато кримінальне провадження за фактами зловживань службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Передбачене статтею покарання - позбавлення волі на строк від трьох до шести років", - наголошують у бюро.
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