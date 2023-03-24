У росії визнали падіння вантажопотоку авіакомпаній на 60%

Санкції та обмеження доступу на міжнародні ринки у 2022 році стали причиною падіння вантажопотоку російських авіакомпаній на 60%. Таким чином він досяг рівня 2001 року. Про це в четвер, 23 березня, повідомляє пропагандистське інформагентство рбк, посилаючись на дані росавіації.
Згідно з російською Єдиною міжвідомчою інформаційно-статистичною системою (ЄМІСС), сукупні перевезення вантажів (включно з поштою) авіакомпаніями рф у 2022 році впали на 59,42%, до 599,05 тис. т. Зазначимо, що 2001 року авіакомпанії рф перевезли 614 тис. т, у 2000 році – 547 тис. т.
Перевезення пасажирів 2022 року в авіакомпанії теж скоротилися – на 14,21%, до 95,21 млн осіб.
Інші види транспортування вантажів (автомобільні, водні, залізничні) теж просіли, але не настільки значно.
росстат зазначає, що сумарний обсяг перевезень вантажів російським транспортним сектором склав 7,95 млрд т за підсумками 2022 року: це на 1,2% менше, ніж за 2021 рік.
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