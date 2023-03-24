У Залужного назвали втрати окупантів за місяць

Щомісяця російська окупаційна армія втрачає близько 25 тис. військових в Україні. Втричі більше солдат країни-агресора отримують поранення.

Про це в інтерв'ю NV сказав спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, американський офіцер Ден Райс.

"Я вважаю, що Бахмут – це місце, куди пішла вмирати російська армія", – сказав він.

Райс зазначив, що путін продовжує робити промах за промахом, порушуючи всі принципи війни.

"Рік тому він напав на Україну не в той місяць. У лютому в цих умовах не атакуєш. Але він все одно продовжив атакувати цього року в лютому та березні. І все, що він робив, це "з'їдав" свою армію. Атакуючи на відкритій місцевості, піхотою проти артилерії, вони втратили так багато росіян", – зазначив Райс.

За його словами, наразі українські військові вбивають близько 25 тис. російських окупантів у місяць. Райс вважає, що приблизно такими ж будуть цифри за березень. До того ж, близько 75 тис. втрат росіян в Україні за березень – це поранені.

Райс наголосив, що зараз найкращі підрозділи армії рф знищуються, тому це неправильний час для контрнаступу.

"Тому, коли настане правильний час для наступу, весною, Україна матиме набагато сильнішу армію, набагато краще забезпечення, ніж це було рік тому. І ви повинні перейти в наступ, щоб відвоювати позиції. І я вірю, що цієї весни Україна матиме дуже потужний контрнаступ, який шокує світ", – резюмував радник Залужного.