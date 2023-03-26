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Зеленський: Україна стала міцнішою, а ворог став ще більш ізольованим, більш безнадійним

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За останній тиждень Україна стала міцнішою, а ворог став ще більш ізольованим, сказав у відеозверненні в суботу президент України Володимир Зеленський.

"Майже завершився ще один тиждень оборони, ще один тиждень, коли Україна стала міцнішою. І коли ворог став ще більш ізольованим, іще більш безнадійним", - сказав він.

"Є за цей тиждень рішення про нові пакети оборонної підтримки - від Сполучених Штатів, Литви, Фінляндії, Німеччини. Шведський парламент затвердив уже 11-й пакет оборонної підтримки України. Є пакет безпеки і сильні домовленості з Японією - ще раз хочу подякувати прем'єр-міністру Кішіді за продуктивний візит. Отримали півтора мільярда євро макрофіну від ЄС - гроші вже на рахунках Національного банку!", - зазначив він.

Зеленський нагадав, що "уряд Хорватії ухвалив програму з лікування та реабілітації наших поранених воїнів. Греція приєдналася до групи партнерів, які працюють над створенням спецтрибуналу. Рухаємося і в захисті історичної справедливості для українців: Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу".

"Крок за кроком робимо все можливе й усюди, щоб російський реваншизм програв у кожному з елементів своєї агресії проти України та свободи народів загалом", - сказав президент.

Источник: Интерфакс-Украина
Зеленський
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