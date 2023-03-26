МОЗ оприлюднило для обговорення оновлений проєкт Стратегії розвитку до 2030 року

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) оприлюднило для громадського обговорення оновлений проєкт Стратегії розвитку системи охорони здоровʼя до 2030 року. Пропозиції можна подати до 21 квітня.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті МОЗ.

«Ми почали працювати над проєктом стратегії ще у 2021 році і розробили політичний документ, який охоплював детальну проблематику медичної сфери, включно з аналізом результатів перших двох етапів реформи. Однак повномасштабна війна внесла свої корективи в життя країни та сфери охорони здоровʼя зокрема. Тому ми переглянули розроблені раніше підходи відповідно до нових викликів та актуалізували проєкт, який після проведення консультацій та обговорень буде запропоновано на розгляд членів уряду», – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, завдання розробленого проєкту стратегії полягає у створенні «живого» документа, який поєднує пріоритети «мирного життя» з новими викликами, має просту структуру та зрозумілі цілі, а також зберігає звʼязок з іншими документами, що регулюють діяльність сфери охорони здоровʼя, напрацюваннями робочих груп і платформ.

Базова структура стратегії, яка була прийнята за основу на засіданні колегії МОЗ 13 лютого, включає три стратегічні цілі, 11 оперативних цілей та 137 завдань.

Загальна візія документа полягає у побудові такої системи охорони здоровʼя, яка створює всі умови для того, щоб кожна людина мала можливості подбати про своє здоровʼя, підтримувати, зберігати його та отримувати найвищий доступний рівень медичної допомоги незалежно від обставин.

З усіма документами, що повʼязані з роботою над проєктом стратегії, можна ознайомитися на сайті міністерства в розділі «Стратегія».

Проєкт наразі проходить громадське обговорення. МОЗ закликає всі зацікавлені сторони, які дотичні до медичної сфери, надавати свої пропозиції до проєкту та операційного плану на 2023 рік із зазначенням конкретних заходів, виконавців, індикаторів та, за можливості, фінансово-економічними розрахунками із зазначенням джерел фінансування. Пропозиції приймаються до 21 квітня 2023 року за такими адресами: [email protected], [email protected]