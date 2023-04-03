Маляр про ситуацію у Бахмуті: Непомірно високі втрати особового складу ворога не зупиняють

Ситуація у місті Бахмут Донецької області залишається дуже напруженою, Силам оборони України доводиться у складних умовах зупиняти просування російської армії.

Як передає Укрінформ, про це заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у Телеграмі.

“Ситуація у Бахмуті залишається дуже напруженою. Ворог робить спроби задіяти не лише “вагнерівців”, але й професійні підрозділи десантників. Непомірно високі втрати особового складу ворога не зупиняють. Рішення приймаються емоційно", - заявила вона.

Силам оборони України доводиться у складних умовах зупиняти просування противника.

Маляр зауважила, що кожне українське військове рішення і кожен крок є виваженим. Командування Оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” працює в зоні бойових дій та повністю володіє оперативною ситуацією на місці.

Заступник міністра оборони додала, що реагування на поточну ситуацію здійснюється грамотно з урахуванням всіх обставин, задач та принципу військової доцільності.