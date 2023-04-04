росія відмовляється платити внески у Парламентську асамблею ОБСЄ

росія не буде платити внески у Парламентську асамблею ОБСЄ за 2023 рік.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби російської держдуми в соцмережах.
Глава держдуми рф в'ячеслав володін повідомив, що за цей рік перезарахують виплати з 2022-го. Він додав, що рф "не буде платити за те, в чому не брала участь".
Крім цього, володін "пригрозив" вимагати повернення попередньо сплачених внесків, якщо росіянам "не дадуть працювати і в цьому році".
Нагадаємо, на сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ в Австрії латвійський депутат, керівник парламентського комітету закордонних справ Ріхардc Колс відправив делегацію рф услід за російським кораблем.
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