росія відмовляється платити внески у Парламентську асамблею ОБСЄ

росія не буде платити внески у Парламентську асамблею ОБСЄ за 2023 рік.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби російської держдуми в соцмережах.

Глава держдуми рф в'ячеслав володін повідомив, що за цей рік перезарахують виплати з 2022-го. Він додав, що рф "не буде платити за те, в чому не брала участь".

Крім цього, володін "пригрозив" вимагати повернення попередньо сплачених внесків, якщо росіянам "не дадуть працювати і в цьому році".

Нагадаємо, на сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ в Австрії латвійський депутат, керівник парламентського комітету закордонних справ Ріхардc Колс відправив делегацію рф услід за російським кораблем.