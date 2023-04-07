білорусь: Не обов'язково розміщувати ядерну зброю біля кордонів Польщі, Литви та Латвії

У білорусі передумали розміщувати ядерну зброю на кордоні з Польщею.
Водночас її можна розмістити де завгодно. Про це заявив держсекретар ради безпеки білорусі Олександр Вольфович, передає Gazeta.ua.
За його словами, з часів срср у країні збереглися понад 40 точок для ядерної зброї.
"білорусь вся знаходиться біля західних кордонів. Це західний форпост союзної держави. Не обов'язково розміщувати їх біля кордонів Польщі, Литви та Латвії. Можна розмістити де завгодно. Відстань і протяжність білорусі – 600 км. Вона дозволяє розмістити де завгодно", – заявив він.
Вольфович додав, що в білорусі дуже багато місць для розміщення ядерної зброї.
"На території білорусі, коли був білоруський військовий округ (за часів срср – Gazeta.ua), було понад 43 точки розміщення ядерної зброї. Вони всі збереглися – президент сказав", – додав Вольфович.
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