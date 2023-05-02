Резніков: російська ядерна зброя може перебувати не в найкращому стані

російська ядерна зброя може перебувати не в найкращому стані, адже останні випробування датовані ще минулим століттям.
Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів в ефірі телемарафону.
Очільник оборонного відомства зазначив, що ядерна загроза з боку рф має для нього сумнівні ознаки. Він нагадав, що навіть та ядерна зброя та носії, які Україна віддала росіянам у 1990-х роках, стала непридатною у 1997 році.
"Далі вони могли зробити апгрейд та продовжити його, але формально термін придатності минув ще тоді. Плюс виробником багатьох комплектуючих були українські заводи, ми їм вже не допомагаємо", — пояснив Резніков.
Керівник Міноборони розповів, що останнє випробування ядерної зброї росія робила 1998 року на полігоні в Казахстані.
"Тому ми не знаємо, чи дієве воно і взагалі, чи спрацює воно", — підкреслив Резніков.
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