Данілов: росія прагне політичної ліквідації Зеленського

В кремлі не відмовилися від ідеї ліквідувати президента України Володимира Зеленського, проте фізично зробити це не змогли.
Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, повідомляє "Укрінформ".
"Завдання щодо ліквідації Володимира Зеленського російська федерація не зняла з порядку денного", — розповів він.
За словами Данілова, росіяни не змогли вбити його фізично, тому зараз намагаються знищити його політично. Пік спроб ліквідації припав на лютий та початок березня минулого року. Зараз таких спроб не спостерігається, проте загроза для Зеленського все одно залишається.
"росія прагне політичної ліквідації нашого Президента, тому що він усьому світові показав і довів, що є лідером нації, лідером країни. росіян це точно не влаштовує", — пояснив Данілов, чому росіяни хочуть вбити Зеленського.
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