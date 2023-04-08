Держбюджет рф різко скоротився через високі витрати на озброєння та падіння доходів

Держбюджет рф у першому кварталі 2023 року різко скоротився через високі витрати на озброєння та падіння доходів від експорту енергоносіїв, повідомляє УНН з посиланням на tagesschau.

За даними мінфіну рф, з січня по березень дефіцит становив 2,4 трильйона рублів (26,5 млрд євро). У порівнянні, за аналогічний період 2022 року в росії був досягнутий істотний профіцит у 1,13 трильйона рублів.

Як пише видання, збільшення виробництва військової техніки та величезні державні витрати сприяють процвітанню промисловості росії. Вони допомагають пом'якшити падіння російської економіки внаслідок західних санкцій через війну проти України. Натомість західні санкції, включаючи обмеження ціни на російську нафту, мають на меті ускладнити фінансування війни, повідомляє tagesschau.