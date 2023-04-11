Шуляк: Рада створює найкращі умови для інвестування в економіку України

Верховна рада зробила крок у створенні якнайкращих умов для інвестування в економіку України для українських та іноземних інвесторів зі значними інвестиціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк, коментуючи ухвалений у першому читанні урядовий законопроект №8138.

"Законопроект передбачає скорочення мінімально необхідного обсягу інвестицій з 20 до 12 млн євро, а кількість створених нових робочих місць - з 80 до 50 впродовж строку реалізації інвестиційного проєкту", - зазначила Шуляк.

Вона додала, що інвесторам також надаватимуть можливість розпочинати реалізацію проєкту до укладання спеціального інвестиційного договору та вносити інвестиції в обсязі 25% від загального розміру значних інвестицій.

"Крім того, інвесторам запропонують часткову компенсацію вартості будівництва об’єктів суміжної інфраструктури та розширять перелік напрямків, у яких можна реалізовувати інвестпроєкт зі значними інвестиціями", - повідомила нардеп.

За її словами, такі нововведення дозволять розширити перелік потенційних інвесторів, залучати найсучасніші та найбільш технологічні інвестиційні проекти.

"Після перемоги України гостро постане питання відбудови. Очевидно, що без залучення вітчизняних та іноземних інвесторів нам не впоратися. Щоб це зробити необхідне сприяння з боку держави та створення додаткових стимулів", - зазначила Шуляк.