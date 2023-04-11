Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Шуляк: Рада створює найкращі умови для інвестування в економіку України

147

Верховна рада зробила крок у створенні якнайкращих умов для інвестування в економіку України для українських та іноземних інвесторів зі значними інвестиціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк, коментуючи ухвалений у першому читанні урядовий законопроект №8138.

"Законопроект передбачає скорочення мінімально необхідного обсягу інвестицій з 20 до 12 млн євро, а кількість створених нових робочих місць - з 80 до 50 впродовж строку реалізації інвестиційного проєкту", - зазначила Шуляк.

Вона додала, що інвесторам також надаватимуть можливість розпочинати реалізацію проєкту до укладання спеціального інвестиційного договору та вносити інвестиції в обсязі 25% від загального розміру значних інвестицій.

"Крім того, інвесторам запропонують часткову компенсацію вартості будівництва об’єктів суміжної інфраструктури та розширять перелік напрямків, у яких можна реалізовувати інвестпроєкт зі значними інвестиціями", - повідомила нардеп.

За її словами, такі нововведення дозволять розширити перелік потенційних інвесторів, залучати найсучасніші та найбільш технологічні інвестиційні проекти.

"Після перемоги України гостро постане питання відбудови. Очевидно, що без залучення вітчизняних та іноземних інвесторів нам не впоратися. Щоб це зробити необхідне сприяння з боку держави та створення додаткових стимулів", - зазначила Шуляк.

Шуляк
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 11 апреля 2023
Понедельник, 10 апреля 2023
Воскресенье, 9 апреля 2023
Суббота, 8 апреля 2023
Пятница, 7 апреля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Тимчасова націоналізаця «Укрнафти» та «Укртатнафти»: quo vadis?

Після «націоналізації» державної «Укрнафти» та «Укртатнафти» керівництво компаній почало отримувати мільйонні зарплати на місяць, що жодним чином не вплинуло на якість роботи компаній чи їхню прибутковість
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Про роль неекономічних дисциплін в розбудові економіки

Намагання копіювати успішні моделі інших країн та відсутність належної уваги економістів до корисних знань з інших дисциплін заважає розвитку української економіки
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Як державі підтримувати інновації в сучасних українських реаліях

Під час другої та третьої промислових революцій уряди країн концептуально розуміли, які галузі економіки і як саме необхідно було розвивати. Бо тогочасний технологічний уклад був передбачуваний щодо меж свого розвитку. Тепер, у четверту хвилю промислової революції, складність капіталізму і швидкість його змін зросла на порядки. Нині вкрай складно визначити сфери, які треба розвивати у межах державної політики та за фінансової підтримки держави, очікуючи гарантованого ефекту.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023