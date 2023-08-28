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Шуляк: Зараз проведення виборів неможливе

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Шуляк: Зараз проведення виборів неможливе

Парламентські вибори в Україні відбудуться лише після закінчення війни. Зараз проведення виборів неможливе з декількох причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

"Які можуть бути вибори, коли йдуть бойові дії. Які можуть бути вибори без тих людей, наприклад, які воюють, а ми тут проводимо вибори. Які можуть бути вибори, коли безпекові критерії не вирішені на частині територій Харківської, Донецької, Херсонської областей, де постійно щось відбувається", - зазначила нардеп.

Крім того, Шуляк нагадала про мільйони українців, які знаходяться за кордоном та не можуть проголосувати. Також, як зазначила нардеп, частина виборчої інфраструктури зруйнована, а реєстр виборців не актуалізований.

"Зараз війна, концентрація одна - перемога. Чи будуть вибори? Будуть. Коли? Після перемоги. Чи будуть зміни до законодавства? Будуть. Ми навіть обговорюємо, що це можна буде називати про перші післявоєнні вибори", - додала парламентар.

Шуляк
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