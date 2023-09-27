Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Шуляк пропонує переглянути Державну стратегію регіонального розвитку

208
Шуляк пропонує переглянути Державну стратегію регіонального розвитку

Державну стратегію регіонального розвитку, розраховану на 2021 - 2027 рік, потрібно суттєво переглядати. У визначенні програм комплексного відновлення велику роль буде відігравати аудит, який для своїх територій кожна громада повинна проводити окремо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"6 років цілей, завдань, планування, які ми затвердили у 2020 році, зруйнувало повномасштабне вторгнення. Тому, всю роботу, яку проводили в 2020 році щодо розвитку українських територій, зараз потрібно переглядати. В рамках цього, міністерство відновлення ініціювало велику робочу групу, до якої долучилося більше ніж 300 експертів по різним напрямкам, і економічний напрям там один з пріоритетних", - повідомила Шуляк.

Згідно з законом 2389-IX, всі території в Україні поділяються на 4 функціональні типи: території відновлення, регіональні полюси зростання, території з особливими умовами для розвитку і території сталого розвитку.

Вже у жовтні, пояснила Шуляк, всі вони будуть затверджені відповідною постановою Міністерства відновлення і буде зрозумілим конкретний вектор розвитку в залежності від безпосередньо їх типу.

За її словами, торік в Україні ухвалили програму комплексного відновлення, але для того, щоб вона запрацювала, кожній територіальній громаді необхідно провести у себе глибокий аналіз економічної ситуації - з‘ясувати, які підприємства релоковані, які підприємства зруйновані, які виїхали і вже ніколи не повернуться в Україну, та ін.

"Коли місцева влада готує програму комплексного відновлення, вона повинна ніби просканувати свою територію - зрозуміти, де є сенс розташувати індустріальний парк, що можна передати бізнесу в рамках малої приватизації, скільки є недобудів, адже проблема з житлом для ВПО стоїть досить гостро. Проведення громадою такого аудит може сприяти економічному розвитку. Це може підняти соціально-економічні показники регіону, тому цим обов'язково треба скористатися", - запевнила Шуляк.

Втім, при складанні програм комплексного відновлення для кожного регіону потрібно обов‘язково враховувати нинішню демографічну ситуацію. З урахуванням того, що 8,2 млн українців виїхали за кордон, а 6,5 - зареєстровані як ВПО, планувати економічний розвиток регіону потрібно таким чином, щоб туди хотіли повернутися мешканці. А це, пояснює Шуляк, наразі справжній виклик для більшості громад.

"Зараз наші громади активно працюють над цим, а наші партнери - проєкт USAID "Говерла", їх консультують, щоб вони могли зробити якісні економічні дослідження і правильне відповідне прогнозування. Тому ми звертаємось до всіх громад незалежно від того, чи є у них руйнування, чи немає - обов'язково попрацюйте з економічною складовою і проводьте комплексне дослідження своєї території”, - зауважила Шуляк і додала, що вже скоро частина цих програм буде в публічному доступі.

Шуляк
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 27 сентября 2023
Вторник, 26 сентября 2023
Понедельник, 25 сентября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023